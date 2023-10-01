Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає добробут, а Козорогів, — загроза звільнення

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Останній тиждень вересня 2023 року багатьом може принести проблеми з фінансами та на роботі, проте в деяких навпаки вийде повернути борги, знайти роботу, отримати підвищення.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:

Овен — Четвірка пентаклів

Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. Цього тижня з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як би Вам хотілося.

Тілець — перевернута Трійка мечів

У цьому положенні карта попереджає, що найближчого тижня Вам, можливо, доведеться турбуватися через гроші, — Ваші партнери по бізнесу можуть Вас обдурити і Ви можете втратити роботу.

Близнюки — перевернуте Колесо Фортуни

У цьому положенні карта попереджає, що фортуна відвернеться від Вас, — сприятливі можливості можуть піти до когось іншого, вкладення не виправдають себе, хтось інший справить враження на Вашого начальника.

Рак — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Лев — Десятка жезлів

На Вас незабаром може обрушитися ціла купа фінансових втрат і буде незрозуміло, чим усе закінчиться, — карта радить просто змиритися і прийняти ситуацію.

Діва — Сімка мечів

На наступному тижні Вас може чекати підступ в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб заповнити розтрачені ресурси, і бути уважним, щоб не наробити помилок.

Терези — перевернута Сімка пентаклів

У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.

Скорпіон — перевернута Дев’ятка жезлів

У цьому положенні карта виступає попередженням, — у найближчий тиждень на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.

Стрілець — перевернутий Маг

Незабаром у Вас може з’явитися суперник або виникне інша тупикова ситуація, через що у Вас пропадуть амбіції та бажання розвиватися. Кар’єрних звершень поки що чекати не варто.

Козоріг — перевернутий Лицар жезлів

У цьому положенні карта каже, що Ви у жовтні будете схильні до халатної роботи та бездумної витрати грошей, — це може обернутися проблемами та загрозою звільнення.

Водолій — Повішений

Вас найближчим часом може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Риби — перевернутий Імператор

У наступному місяці на Вас може чекати зниження заробітної плати, тиранія з боку начальства та можливість вплутатися в нечесні методи заробітку.

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