Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Овнів чекає добробут, а Козорогів, — загроза звільнення
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Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня
Останній тиждень вересня 2023 року багатьом може принести проблеми з фінансами та на роботі, проте в деяких навпаки вийде повернути борги, знайти роботу, отримати підвищення.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.
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А ось які карти випали на цей тиждень у фінансовому розкладі:
Овен — Четвірка пентаклів
Це карта фінансової стабільності, накопичень та здатності міцно триматися за своє. Цього тижня з грошима все має бути непогано, хоч і не настільки добре, як би Вам хотілося.
Тілець — перевернута Трійка мечів
У цьому положенні карта попереджає, що найближчого тижня Вам, можливо, доведеться турбуватися через гроші, — Ваші партнери по бізнесу можуть Вас обдурити і Ви можете втратити роботу.
Близнюки — перевернуте Колесо Фортуни
У цьому положенні карта попереджає, що фортуна відвернеться від Вас, — сприятливі можливості можуть піти до когось іншого, вкладення не виправдають себе, хтось інший справить враження на Вашого начальника.
Рак — перевернутий Світ
У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.
Лев — Десятка жезлів
На Вас незабаром може обрушитися ціла купа фінансових втрат і буде незрозуміло, чим усе закінчиться, — карта радить просто змиритися і прийняти ситуацію.
Діва — Сімка мечів
На наступному тижні Вас може чекати підступ в робочих питаннях і буде важко закінчити всі розпочаті справи. Карта рекомендує присвятити час собі, щоб заповнити розтрачені ресурси, і бути уважним, щоб не наробити помилок.
Терези — перевернута Сімка пентаклів
У Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, може підвести здоров’я, а також статися якесь побутове розчарування. Ретельно уникайте ризиків та авантюр, щоб не погіршити ситуацію.
Скорпіон — перевернута Дев’ятка жезлів
У цьому положенні карта виступає попередженням, — у найближчий тиждень на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочки у справах фінансових.
Стрілець — перевернутий Маг
Незабаром у Вас може з’явитися суперник або виникне інша тупикова ситуація, через що у Вас пропадуть амбіції та бажання розвиватися. Кар’єрних звершень поки що чекати не варто.
Козоріг — перевернутий Лицар жезлів
У цьому положенні карта каже, що Ви у жовтні будете схильні до халатної роботи та бездумної витрати грошей, — це може обернутися проблемами та загрозою звільнення.
Водолій — Повішений
Вас найближчим часом може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.
Риби — перевернутий Імператор
У наступному місяці на Вас може чекати зниження заробітної плати, тиранія з боку начальства та можливість вплутатися в нечесні методи заробітку.
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