Початок жовтня буде складним: яким знакам Зодіаку не пощастить найбільше

На них чекають фінансові втрати, сварки та зрив планів

Перший тиждень жовтня у 2023 році обіцяє принести масу проблем, поганого настрою та неприємностей для багатьох.

Зокрема, йдеться про такі знаки Зодіаку як Рак, Лев, Діва, Стрілець, Козоріг, Водолій та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 2 по 8 жовтня включно.

Ракам випав перевернутий Лицар пентаклів

Остерігайтеся імпульсивних покупок і неприємностей на роботі, — Ви найближчим часом можете втратити заощадження і роботу через свою безвідповідальність.

Левам випав перевернутий Туз пентаклів

У цьому положенні картка попереджає, що Вам поки що варто утриматися від справ, пов’язаних із грошима, — Ви можете їх втратити.

Дівам випала Королева кубків

Найближчим часом Ви можете бути схильні драматизувати та приймати все близько до серця. Постарайтеся не накручувати себе.

Стрільцям випала перевернута Четвірка мечів

Ця карта попереджає, що у Вас незабаром можуть повернутися старі проблеми або може доведеться переробляти якусь роботу. Намагайтеся діяти мудро, щоб не наробити помилок.

Козорогам випала перевернута Королева пентаклів

У Вас незабаром можуть зірватися плани, статися проблеми чи сварки, може зникнути бажання щось робити.

Водоліям випала перегорнута Верховна жриця

Постарайтеся тримати свої емоції під контролем, — скоро можуть виникнути проблеми, для вирішення яких знадобиться свіжа голова.

Рибам випав перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що найближчим часом або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в жовтні за картами Таро.