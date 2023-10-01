Чим подолати бур’яни між плиткою: дієвий засіб, без отрути та "хімії"

Хімікати негативно впливають на родючість ділянки

Багато дачників вважають за краще укладати доріжку з плитки на своїй ділянці, щоб надати городу більш доглянутого та естетичного вигляду. Однак головною турботою є те, що легко між плиткою проростають бур’яни.

У такій ситуації багато хто вдається до хімічних засобів. Проте слід враховувати, що хімікати можуть накопичуватися у ґрунті, що може негативно позначитися на родючості ділянки, пише sadogorod. Є один ефективний засіб боротьби з бур’янами.

Як позбутися трави між плиткою

Для приготування суміші необхідно поєднати оцтову кислоту і воду в пропорції 1:2, де оцтова кислота повинна становити не менше 70% загального об'єму. Потім в цю суміш додайте невелику ложку звичайної солі.

В окремій ємності розчиніть невелику кількість стружки господарського мила і додайте її до інших компонентів. Ретельно перемішайте засіб до одержання однорідної маси.

Дочекайтесь теплої погоди, бажано, щоб сонце яскраво світило протягом тривалого часу. Потім почніть обробляти траву. Намагайтеся наносити засіб точково, уникаючи потрапляння на плитку; пріоритетом мають бути бур’яни. Згодом вони зникнуть.

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