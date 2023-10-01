Рус

Швидко висушити білизну взимку — легко: є кілька корисних порад

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як сушити білизну взимку
Як сушити білизну взимку. Фото Pixabay

Важливо запам’ятати, що сушити білизну на батареї не можна

У зимовий період мокрій білизні після прання, вивішеному на балконі, потрібно багато часу, щоб висохнути. Однак є кілька лайфхаків, які допоможуть зробити це набагато швидше.

Багато хто в цьому випадку вдається до сушіння білизни на батареї. Однак слід запам’ятати, що так не можна робити. Якщо йдеться про дрібні елементи гардероба (шкарпетки, спідню білизну), то це допустимо. Але в інших випадках батарея, гаровий одяг, прискорює випаровування води та провокує утворення великої кількості вологи у повітрі. Про це пише УНІАН.

Як правильно сушити одяг після прання взимку

Є кілька основних правил, які допоможуть швидше висушити білизну:

  • підвищуйте режим віджиму в пральній машині. Менш волога білизна швидше висохне;
  • розвішуйте одяг на сушарці, але в нежитловій кімнаті (не в тій, якою ви спите);
  • відкривайте вікна, щоб провітрити приміщення та не створювати перенасичення вологою;
  • максимально розправляйте білизну, у складках може залишатися зайва вода;

Якщо вам не потрібна суха білизна терміново, розвішуйте її на балконі. Однак після того, як воно замерзне, не ламайте і не складайте його, перш ніж воно відтане.

Варто додати, що є корисний лайфхак, щоб білизна не замерзала на морозі. Для цього потрібно додати трохи солі у відсік пральної машинки під час прання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно використовувати капсули для прання. Є одна помилка, яка зменшує ефективність цього засобу.

Теги:
#Зима #Білизна #Прання #Лайфхак