Швидко висушити білизну взимку — легко: є кілька корисних порад

Важливо запам’ятати, що сушити білизну на батареї не можна

У зимовий період мокрій білизні після прання, вивішеному на балконі, потрібно багато часу, щоб висохнути. Однак є кілька лайфхаків, які допоможуть зробити це набагато швидше.

Багато хто в цьому випадку вдається до сушіння білизни на батареї. Однак слід запам’ятати, що так не можна робити. Якщо йдеться про дрібні елементи гардероба (шкарпетки, спідню білизну), то це допустимо. Але в інших випадках батарея, гаровий одяг, прискорює випаровування води та провокує утворення великої кількості вологи у повітрі. Про це пише УНІАН.

Як правильно сушити одяг після прання взимку

Є кілька основних правил, які допоможуть швидше висушити білизну:

підвищуйте режим віджиму в пральній машині. Менш волога білизна швидше висохне;

розвішуйте одяг на сушарці, але в нежитловій кімнаті (не в тій, якою ви спите);

відкривайте вікна, щоб провітрити приміщення та не створювати перенасичення вологою;

максимально розправляйте білизну, у складках може залишатися зайва вода;

Якщо вам не потрібна суха білизна терміново, розвішуйте її на балконі. Однак після того, як воно замерзне, не ламайте і не складайте його, перш ніж воно відтане.

Варто додати, що є корисний лайфхак, щоб білизна не замерзала на морозі. Для цього потрібно додати трохи солі у відсік пральної машинки під час прання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно використовувати капсули для прання. Є одна помилка, яка зменшує ефективність цього засобу.