Полуниці не буде страшний мороз: чим підгодувати ягоду восени

Не забудьте про важливе добриво для полуниці до того, як настане зима

Восени не лише висаджують полуницю, а й готують до зими вже дорослі кущі. Одне добриво захистить культуру від морозів та забезпечить садівників розкішним урожаєм у майбутньому.

Досвідчені дачники радять підживлювати полуницю восени сечовиною. Про це йдеться у матеріалі ukr.media.

Так, восени у полуниці відбувається процес закладання квіткових бруньок. Якщо все пройде успішно, то врожай буде чудовим. Щоб допомогти рослині, дачники можуть підгодувати кущі одним інгредієнтом – сечовиною. Цей компонент наситить кущі необхідними поживними речовинами та допоможе пережити низьку температуру у зимовий час.

Восени рекомендується використовувати 3-відсотковий розчин сечовини для підживлення полуниці. Просто наповніть 10-літрове відро водою і додайте 300 г препарату, сечовина повинна повністю розчинитися. Отриманий розчин перелийте в пульверизатор і розпорошіть на кущі.

Є й альтернативний спосіб підживлення полуниці сечовиною восени. Для цього розведіть у 10 л води 3 столові ложки сечовини. Отриманим розчином поливайте рослину, одному кущі потрібно 0,5 л.

Раніше "Телеграф" писав, які ще добрива потрібні полуниці восени. Серед органічних варіантів виявилися зола і пташиний послід.