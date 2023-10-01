Стане в нагоді навіть без блекаутів: як швидко і безкоштовно утеплити квартиру

Більшість пластикових вікон мають кілька режимів.

Майбутня зима може стати для українців не простіше, ніж минулого року. Тому вже зараз багато хто розмірковує про те, як самостійно покращити теплоізоляцію свого житла. Одним із найлегших і абсолютно безкоштовних способів зробити це — перевести пластикові вікна в "зимовий режим". "Телеграф" розповідає про те, як це зробити.

Режимами пластикових вікон називають ступінь притиску його стулок. На зиму він посилюється (пропускаючи менше повітря в приміщення. Тобто роблячи його теплішим), а навесні повертається у вихідне положення, щоб додатково не навантажувати ущільнювачі та продовжити їх термін служби.

Як перейти в "зимовий режим"

Для початку слід дізнатися, чи передбачений він у вікні:

Фурнітура переключається за допомогою спеціальних ексцентриків (цапф), розташованих збоку стулки (не на рамі). Якщо на ексцентриках є отвори для шестигранного ключа, зірочки, викрутки або ексцентрик має овальну форму, то даний вид фурнітури, швидше за все, має можливість переведення в літній або зимовий режим.

Нижче наведено фото найпопулярніших видів цапфів. Якщо у вас будь-який варіант, крім останнього, то вам доступна ця функція.

Перекладаємо вікно у потрібне положення

Знайдіть цапфи на стулці

Підберіть ключ (зазвичай знадобиться один із наступних інструментів: шестигранний ключ 4 мм, ключ Torx T15 ("зірочка"), ріжковий гайковий ключ 11 мм або пасатижі, плоска викрутка).

Переверніть цапфи. Використовуючи відповідний ключ або вручну переведіть всі ексцентрики в положення з максимальним притиском (якщо переводите в зимовий режим, і відповідно, послабте цапфи для переведення в літній режим) Вони рухаються досить туго, так що крутіть сміливіше, нічого не зламається.

Після регулювання обов’язково перевірте щільність прилягання елементів конструкції. Для цього візьміть аркуш паперу, вставте його між рамою та стулкою, а потім закрийте вікно та спробуйте витягнути. Якщо налаштування виконані правильно, папір вийде насилу або порветься.

Раніше ми писали про простий лайфхак, який допоможе зберегти тепло у вашому будинку або квартирі в холодну пору року.