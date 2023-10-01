Відвадять шкідників, але приваблять бджіл: ці чотири квітки варто висадити на ділянці

За допомогою правильних рослин вдасться вирішити найпоширеніші проблеми, з якими стикаються дачники

Деякі рослини на ділянці можуть допомогти позбавитися шкідників, проте залучити до вашого саду бджіл. Дачникам варто звернути увагу лише на чотири культури.

Спробуйте висадити такі квіти, як соняшники, бурачник, настурція та піретрум. Про це розповідає Express.

Соняшник

Досить міцна квітка, якій не страшні шкідливі комахи. Соняшник врятує ваш урожай від птахів, гусениць, попелиці та інших жуків. Слід висаджувати не прямо в саду, а на околиці як рослину для відволікання шкідників.

Бурачник

Ця квітка рекомендована для посадки поряд з томатами, оскільки допомагає залучити запилювачів, завдяки чому плоди ростуть сильними та здоровими. Крім того, відлякає томатних рогових черв’яків і капустяну міль.

Настурція

Рослина справляється з жуками на огіркових та кабачкових грядках. Висаджувати квіти можна і поруч із гарбузом та динями. Невибаглива культура допоможе побороти шкідливих комах, а заразом прикрасить вашу ділянку.

Піретрум

Особливо вдалий вибір із сімейства піретрумів – пижма червона. Квіти, схожі на ромашки, відлякують нематод, листовійок, кліщів, жуків-арлекінів, павутинних кліщів, метеликів-капустниць і капустяну міль. Рослина підходить для боротьби зі шкідниками, але й не завдає шкоди запилювачам.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбутися бур’янів на ділянці можна за допомогою певних квітів. Деякі культури здатні відвоювати у шкідливих рослин усю їжу та воду.