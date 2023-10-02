Трьом знакам Зодіаку може загрожувати звільнення найближчого тижня: хто вони

Їм варто бути обережнішими найближчим часом

Початок жовтня може ознаменуватися проблемами на роботі одразу для трьох знаків Зодіаку. Неприємності можуть бути таких масштабів, що може дійти навіть до звільнення.

Йдеться про таких знаків як Телець, Козоріг та Водолій. Про це говорить гороскоп Таро, складений на гроші та роботу на тиждень із 2 по 8 жовтня включно.

Тільцям випала перевернута Трійка мечів

У фінансових розкладах ця карта пророкує тривоги, пов’язані з грошима. Найближчим часом Вас можуть обдурити колеги або бізнес-партнери, може також статися звільнення.

Козорогам випав перевернутий Лицар жезлів

Ви найближчого тижня будете схильні працювати без ентузіазму і недбало, а також марно витрачати гроші, — це може призвести до фінансових труднощів та звільнення.

Водоліям випав Повішений

Вас найближчим часом може чекати втрата житла та роботи, може виникнути необхідність розбиратися з рахунками, через що вільних грошей на себе не буде. Не підписуйте нічого бездумно, є ризик стати жертвою фінансової махінації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку з фінансами до кінця місяця.