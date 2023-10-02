Поширений міф: де ви помиляєтесь, коли хочете зберегти тепло у домі

Утримуйте температуру "плюс" в оселі за допомогою дверей

Багато українців вже займаються утепленням вікон у своїх оселях, побоюючись замерзнути холодною осінню та взимку. Однак важливо звернути увагу не лише на вікна, а й на двері у вашому домі.

Дехто вважає, що для збереження тепла в приміщеннях необхідно ретельно зачиняти всі двері, але це лише поширений міф, пише express. Насправді є інші способи підтримки комфортної температури в будинку.

Як утримати тепло у домі

На відміну від загальноприйнятого переконання, закриття всіх дверей у будинку не сприяє підвищенню енергоефективності. Фактично ефективнішим рішенням є використання простої поради: при використанні центрального опалення залишати всі внутрішні двері відчиненими. Однак, якщо ви обігріваєте тільки одну кімнату, то закриття дверей в такому випадку має сенс, тому що це допоможе утримати тепло тільки в цьому приміщенні.

Якщо у вашому будинку є джерело тепла, таке як камін або дров’яна піч, то важливо тримати двері зачиненими. Це необхідно для того, щоб зберегти тепло виключно в кімнаті, де ви знаходитесь, і уникнути його розсіювання. Крім того, забезпечення гарної герметизації вікон та дверей також корисне для максимального збереження тепла у вашому домі.

Раніше ми писали, як почистити обігрівач. Тільки в цьому випадку він віддаватиме більше тепла.