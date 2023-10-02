Цвілі в домі не буде, якщо завести 4 кімнатні квітки
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Вони добре почуваються при високій вологості
Поява плісняви в домі пов’язана з надмірною вологістю. Особливо схильні до цієї проблеми теплі приміщення, такі як ванні кімнати.
Виникнення плісняви є поширеною проблемою у багатьох оселях, особливо під час сирої погоди. Для боротьби з нею необов’язково вдаватися до використання хімічних засобів. Деякі кімнатні рослини також можуть допомогти зменшити конденсацію, пише express.
Які кімнатні рослини борються з пліснявою та конденсатом
- Англійський плющ – відмінний вибір для невеликих ванних кімнат. Ця рослина віддає перевагу яскравому непрямому світлу і потребує регулярного поливу. Однак не забувайте тримати його далеко від свійських тварин, тому що його листя токсичне.
- Мирна лілія — це рослина, яка віддає перевагу тіні і добре почувається в умовах високої вологості. Вона ідеально підходить для приміщень, де є ризик утворення плісняви. Мирна лілія поглинає вологу з повітря через своє листя і не вимагає прямого сонячного світла, тому її можна вирощувати при флуоресцентному освітленні.
- Тещин язик віддає перевагу яскравому світлу і теплим температурам. Він потребує поливу раз на тиждень чи два.
- Пальми також можуть допомогти боротися з конденсацією, оскільки їх листя поглинають вологу. Пальми, такі як "Арека", бамбукові "Леді", карликові фінікові та очеретяні, є найкращими варіантами для цієї мети.
Раніше ми розповідали, як позбутися плісняви в пральній машині. Можна уникнути використання агресивних хімічних продуктів.