Стануть м’якшими за хмаринку: в якому розчині замочити махрові рушники перед пранням

Після звичайного прання м’якість виробів зникає

З плином часу і багаторазових прань, всі предмети одягу та текстильні вироби стають менш яскравими та жорсткішими. Особливо це помітно на махрових рушниках.

Щоб відновити їхню свіжість і м’якість, багато господинь купляють дорогі побутові хімічні засоби, не підозрюючи, що найкращий засіб може знаходитися у них прямо на кухні. Завдяки одному методу, ваші махрові рушники знову стануть приємними на дотик, ніби ви щойно придбали їх, пише prostoway.

Як повернути м’якість махровим рушникам

Перед пранням рушників рекомендується замочити їх в розчині солі і соди на 2-3 години. Для приготування розчину на 5 літрів води слід взяти 3 столові ложки звичайної солі та 1 столову ложку харчової соди. Саме сіль додасть вашим рушникам м’якості. Для підтримки м’якості та об’ємності махрових виробів достатньо проводити таку процедуру двічі на місяць.

Крім того, слід звертати увагу на температуру прання: вона не повинна перевищувати 40 градусів, а швидкість віджиму не повинна перевищувати 800 оборотів.

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