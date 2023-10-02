В ліжку має бути тепло: як обрати на зиму постільну білизну

Власники готелів мають свої способи зробити ліжко м'якшим та теплішим

Взимку утеплюватися за допомогою текстилю можна різним чином. Одним із перших варто звернути увагу на ліжко. Тут потрібна не тільки тепла ковдра. Створити затишок та допомогти з утепленням може навіть заміна постільної білизни.

Першим кроком до створення теплого ліжка може стати наматрацник. Наразі наматрацники бувають різні. Деякі з них виготовляються із теплих тканин.

Другим етапом має стати сама постільна білизна. Влітку шовк, льон та бавовна додають комфорту, однак взимку вони можуть бути занадто холодними. Частина бавовняних простирадл та підковдр можуть використовуватися взимку, але вони повинні мати більшу кількість ниток у плетінні у порівнянні з літніми варіантами. Та найбільшою популярністю користується постіль з фланелі. Вона не тільки м'яка та дихаюча, а й допомагає зберігати тепло.

У власників готелів взимку є свої хитрощі, які можна втілити вдома. Аби спати було тепліше використовують потрійне простирадло — між двома простирадлами кладуть тонку, але теплу ковдру. Це додає не тільки м'якості, а й шар ізоляції від холоду

Не варто забувати про вибір правильної ковдри. "Телеграф" розповідав які є варіанти наповнення ковдр та чим вони відрізняються.