Якщо взимку є конденсат на вікнах: 4 поради, як цього позбутись

Варто це прибрати найшвидше, аби зайва вода не зашкодила поштукатурені відкоси й стінну обробку

Взимку вікно може стати одним із джерел поширенню грибка і цвілі, якщо на ньому є конденсат. У таких випадках треба дотримуватись декількох важливих порад.

Щоб уникнути цієї неприємної "мокрої" ситуації на вікнах, є п'ять лайфхаків від сайту Побут, аби у холодний період не збирався конденсат на вікнах. Вони потребують фінансових вкладень.

Зменшити підвіконня. Люди, які бажають вирощувати рослини на підвіконні, часто вимагають, щоб підвіконня було дуже широким, що перекриває надходження тепла від батареї до скла. Ширину підвіконня рекомендується робити такою, щоб вона не закривала опалювальний прилад: так скло буде нагріватися і конденсат випаровуватиметься.

Створити конвекційний екран. Для цього потрібно під кутом 30-60 ° встановити невеликі панелі, які будуть направляти тепле повітря від опалювального агрегату до віконної системи.

Встановити вентиляційний клапан. Серед сучасних пластикових вікон деякі моделі мають вбудовані клапани, де відбувається повітрообмін і видаляється зайва волога в приміщенні. Але якщо ні, то можна облаштувати конструкцію самостійно.

Додати нагрівальні елементи. Якщо система центрального опалення не дає достатньо тепла, слід використовувати додаткові електроприлади й по можливості розміщувати їх біля вікон, щоб вони добре прогрівалися і на склі не накопичувався конденсат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим та як утеплити вікна на зиму зсередини.