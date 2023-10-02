Синій, з блискітками і не тільки: трендові ідеї манікюру на жовтень

Збережіть ці ідеї манікюру, щоб не ламати голову перед походом до майстра

Кожна дівчина стикалася з проблемою, який манікюр зробити, щоб залишатися в тренді та підкреслити свою індивідуальність. Щоб не ламати голову перед походом до нейл-майстра, зберігайте ідеї манікюру, які будуть актуальними у жовтні.

Цього сезону будуть у тренді, як яскраві сині кольори, так і палітра бежевих та нюдових відтінків. Про це пише apostrophe.ua.

Манікюр у стилі нюд

Нюдовий — це тілесний колір, максимально натуральний і такий, що практично зливається з кольором шкіри. При манікюрі майстри можуть експериментувати з бежевим відтінками, створюючи неповторні дизайни. Це універсальний колір, який підкреслить будь-який ваш образ.

Нюдовий манікюр

Коричневий манікюр

Манікюр у коричневих кольорах – постійна класика на осінь. Такий колір на нігтях можна сміливо поєднувати з іншими "осінніми" відтінками, не помилитеся. Коричневі нігті виглядають стильно та доглянуто, вони створюють особливий осінній настрій.

Манікюр у коричневому відтінку

Оливковий манікюр

Теплий оливковий відтінок – ще один тренд на осінь 2023 року. Вибираючи такий колір для манікюру, ви підкреслите свою елегантність і романтичність. Можна робити, як матове, так і глянсове покриття, не помилитеся.

Дизайн з оливковим відтінком

Синій манікюр

Якщо ви яскрава особистість і прагнете виділятися з натовпу — сміливо вибирайте насичені сині відтінки для манікюру. Цей колір буде особливо модним у жовтні. Не відмовляйте собі в експериментах у дизайні, поєднуючи синій відтінок із будь-яким іншим.

Яскравий синій манікюр

Манікюр з блискітками

Щоб надати нотку гламурності та бунтарства своєму образу – сміливо наносьте на нігті блискітки. Восени сріблясті та золотаві блискітки на нігтях будуть виглядати особливо стильно.

Ідеї манікюру з блискітками

Раніше "Телеграф" розповідав про манікюр у стилі "чорничне молоко". Цей відтінок буде у тренді ще довго.