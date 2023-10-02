Свіжа соковита зелень у жовтні: як виростити молодий кріп всього за три тижні

Свіжа зелень на столі посеред осені — це корисно і смачно.

Свіжа зелень асоціюється у нас із приходом літа, коли прилавки ринків та магазинів переповнені соковитими пучками. Однак, отримати ароматні свіжі стебла, наприклад, кропу, можна і посеред осені.

Виростити кріп можна просто на підвіконні, для цього не потрібно бути досвідченим городником — вийде і у новачків. Про це пише obozrevatel.com.

Щоб порадувати себе свіжою зеленню в жовтні, запасіться нехитрим набором — насінням, невеликим контейнером, грунтом для розсади, найпростішим городнім інструментом та поливалкою з розпилювачем. Вирощувати кріп можна прямо на підвіконні.

Засипте в контейнер грунт, злегка його утрамбуйте, щоб грунт не був надто пухким. Наповнювати ємність потрібно приблизно на три чверті. Зробіть невеликі отвори для насіння, рівномірно розподіліть по всій площі контейнера, а потім присипте тонким шаром грунту. Наприкінці окропіть землю з насінням за допомогою розпилювача.

Контейнер з насінням потрібно поставити в місце, де багато світла, але немає прямого сонячного проміння. Підвіконня чудово підійде. Поливати висіяний кріп потрібно регулярно, але не дуже рясно.

Приблизно через два тижні насіння має зійти, а вже через три тижні ви зможете збирати перший урожай.

Дочекайтеся, коли пагони зелені виростуть на 10-15 сантиметрів, акуратно обріжте на висоті приблизно 3-4 сантиметри від землі в контейнері. Якщо так зробити, а не різати біля кореня, то є шанс, що рослина пустить нові пагони, і ви зберете не один урожай.

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