Ніколи не зберігайте насіння у цьому місці: врожаю не дочекаєтесь

Насіння потрібно правильно збирати та зберігати

В арсеналі кожного дачника є свої методи отримання врожаю. Важливу роль вирощуванні овочів грає якість посадкового матеріалу.

Застосування власноруч зібраного насіння дає впевненість у тому, що з них вийдуть здорові рослини. Але для цього їх необхідно правильно збирати та зберігати.

Як збирати насіння

Схожість насіння безпосередньо залежить від правильного збору та підготовки до зберігання.

Насіння потрібно очистити від м’якоті та інших рослинних решток. Потім майбутній посадковий матеріал потрібно просушити на протязі.

У сухому насінні всі обмінні процеси пригальмовуються і це допомагає довго підтримувати життєздатність зародка. Посівний матеріал слід зберігати за умов низької вологості. Для цього слід добре пакувати насіння.

У чому зберігати насіння

Добре висушене насіння необхідно упаковувати в пакет із щільного паперу або полотняний мішок. Для власної зручності можна підписати упаковки, вказавши назву рослини, сорт та рік збирання насіння.

Пакет чи мішок потрібно розмістити у ящику чи коробці з гарною вентиляцією у сухому місці.

Не рекомендується зберігати насіння на кухні. Там часто бувають перепади температури та вологості. Посівний матеріал легко може відволожитися, покритися пліснявою та стати непридатним до застосування. Для зберігання краще вибрати шафу, місце під ліжком або комору.

Дуже важливо, щоб насіння зберігалося в місці, куди не можуть проникнути миші. Раніше "Телеграф" розповідав, як відігнати гризунів від дому. Для цього не знадобиться покупна хімія.