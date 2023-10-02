Саморобний спрей не залишить бур’янам шансу: прийом досвідчених дачників

Щоб позбутися бур’янів, необов’язково витрачати гроші на отруйні хімікати

Будь-якої пори року бур’яни доставляють незручності на дачній ділянці. Розташовуються небажані рослини як у саду, так і в дворі будинку, особливо складно прибрати бур’яни між плиткою.

Замість агресивної хімії досвідчені дачники пропонують скористатися саморобним засобом, який миттєво розправиться з бур’янами. Про хитрість розповідає Mirror.

Щоб приготувати спрей для боротьби з бур’янами, використовуйте близько 3 л оцту, одну склянку солі та дві столові ложки рідини для миття посуду. Змішайте інгредієнти. Отриманим розчином полийте бур’яни із лійки. Повідомляється, що вже упродовж двох днів непотрібна рослинність загине.

Такий розчин обійдеться дешевше за магазинну хімію. Крім того, засіб не завдасть шкоди вашим домашнім вихованцям.

Альтернативним засобом проти бур’янів може бути просто оцет. Завдяки кислоті цей продукт ефективний у знищенні шкідливих рослин у дворі та на ділянці. Спробуйте обробити бур’яни оцтом, заздалегідь розбавленим двома частинами води.

Раніше "Телеграф" розповідав, що допоможуть запобігти появі бур’янів на дачній ділянці особливі квіти. Ці рослини просто заберуть всю воду та поживні речовини.