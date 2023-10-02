Три рослини зупинять зростання бур’янів: які квіти висадити на ділянці

Позбутися бур’янів можна без використання хімічних продуктів

Боротьба з бур’янами – вічне завдання дачників. Проте запобігти появі небажаної рослинності на ділянці можна за допомогою особливих кольорів.

За словами досвідчених садівників, зупинять зростання бур’янів три рослини. Про це йдеться у матеріалі Express.

Чебрець повзучий

Витривала рослина ідеально підходить для вирощування восени, відмінно росте в холодну пору року. Чебрець надасть вашому саду рожеві, червоні та фіолетові відтінки, а аромат привабить запилювачів. Квітка виділяє хімічні речовини, які можуть запобігти розвитку насіння, а його густе листя спрацює як бар’єр, що перешкоджає зростанню бур’янів.

Чебрець повзучий

Азалія

Квітучий чагарник порадує садівників широким вибором сортів, кольори варіюються від рожевого, фіолетового, червоного до жовтого і помаранчевого. Рослина створить тінь і ускладнить зростання бур’янів. Рекомендується садити азалії навесні чи восени. Квітам потрібна мульча з листя або кори, щоб вони змогли процвітати до настання холодів.

Азалія

Аюга

Витривалу багаторічну рослину лавандового кольору найкраще саджати навесні або восени, коли ґрунт теплий і вологий. Його легко доглядати, росте навіть у посушливих умовах. Аюга створить товстий килим із листя, задушивши бур’яни.

Аюга

Раніше "Телеграф" розповідав, що прибрати бур’яни у дворі можна за допомогою саморобного спрею. Все необхідне знайдеться у будинку.