Тиждень розорення: які знаки Зодіаку ось-ось можуть втратити гроші

На жаль, більшість чекають втрати

Початок жовтня у 2023 році багатьом може принести фінансові витрати та прикрості, — вони можуть торкнутися одразу 10 знаків Зодіаку.

Йдеться про таких знаків як Телець, Близнюки, Лев, Діва, Терези, Скорпіон, Стрілець, Козоріг, Водолій та Риби. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро на тиждень із 2 по 8 жовтня.

Тільцям випала перевернута Трійка мечів

Ця карта каже, що Вас найближчим часом чекають хвилювання через своє фінансове становище, при цьому Ваші бізнес-партнери можуть Вас обдурити і Ви можете втратити роботу.

Близнюкам випало перевернуте Колесо Фортуни

Фортуна відвернеться від Вас — хороші можливості випадуть комусь іншому, інвестиції не окупляться, хтось інший досягне успіхів на Вашій ниві.

Левам випала Десятка жезлів

На Вас ось-ось може обрушитися стос матеріальних втрат. Карта радить просто змиритися і прийняти становище та майбутні турботи щодо покращення фінансового стану.

Дівам випала Сімка мечів

Вам може бути важко в найближчий тиждень закінчувати справи, більше того, в робочих питаннях на Вас можуть чекати каверзи. Постарайтеся бути уважнішими, щоб не наробити великих помилок.

Терезам випала перевернута Сімка пентаклів

На вас чекають дрібні розчарування та фінансові труднощі. Тримайтеся подалі від ризикованих справ і авантюр, щоб не погіршити становище, і стежте за своїм здоров’ям, воно може підвести.

Скорпіонам випала перевернута Дев’ятка жезлів

Найближчого тижня на Вас можуть чекати втрати, перешкоди та відстрочення у справах фінансових.

Стрільцям випав перевернутий Маг

Ви можете опинитися в безвихідній ситуації, через що зникнуть кар’єрні амбіції і бажання розвиватися.

Козорогам випав перевернутий Лицар жезлів

Ви найближчим часом будете схильні до недбалої роботи і бездумної витрати грошей — це може обернутися проблемами та загрозою звільнення.

Водоліям випав Повішений

У Вас може виникнути необхідність шукати гроші на виплату рахунків, а також шукати нове житло або роботу. Будьте обережні, підписуючи документи.

Рибам випав перевернутий Імператор

У цьому положенні картка попереджає про ризик зниження зарплати та проблеми з начальством.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця жовтня за картами Таро.