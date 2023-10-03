Від жиру на кухні не залишиться і сліду: копієчні засоби про які ви не знали

Завдяки простим порадам ваша кухня знову засяє чистотою

Кожна господиня старається, щоб її кухня була чистою та в ній приємно пахло. Однак найчастіше після приготування їжі на поверхнях кухні залишаються жирні сліди, які водою відмити не просто і потрібні потужніші засоби.

Для того, щоб відмити кухню від жиру необов’язково купувати дорогу хімію, можна скористатися недорогим, але ефективним засобом, яким користувалися ще наші бабусі. Про це інформує "Апостроф".

Для спрощення процесу прибирання на кухні можна приготувати простий "чарівний" розчин, використовуючи доступні інгредієнти. Для цього необхідно натерти коричневе мило на тертці або взяти рідке. Далі розведіть його водою, утворюючи каламутний мильний розчин. Змочіть губку у цьому розчині, протріть забруднені поверхні, а зверху посипте содою. Через 5-10 хвилин можна змити цю суміш вологою ганчіркою та ретельно висушити. Результат вас приємно здивує: від плям не залишиться сліду.

Важливо, що регулярне протирання поверхонь відразу після їх забруднення стає гарною звичкою, прискорюючи процес прибирання та роблячи його приємнішим.

А якщо на вашій обробній дошці залишаються неприємні запахи, рекомендуємо скористатися ефективними та недорогими підручними засобами за порадою "Телеграфа". Завдяки їм піде не лише запах, але й знищаться бактерії.