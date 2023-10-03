Денис Позимний 3 жовтня: що не можна робити, щоб уникнути проблем із грошима

Наші предки вважали, що у цей день варто оберігатися дурного ока

У вівторок, 3 жовтня, у церковному новоюліанському календарі відзначається День пам’яті християнського святого Діонісія Ареопагіта, який, згідно з легендами, був учнем апостола Павла та першим єпископом свого міста.

Зранку наші пращури відвідували церкву, де вони запалювали свічки і вели молитви перед іконою мученика Діонісія. У своїх молитвах вони просили допомоги у сімейних питаннях та вихованні дітей, і вірили, що святий дарує їм силу долати труднощі.

У народному календарі відзначається Денис Позимний. Назву "Позимний" дано не випадково, адже зазвичай від цього дня зимовий характер природи відчувається дедалі сильніше.

Наші пращури вірили, що цього дня слід остерігатися заздрісних очей. Щоб захиститися від пристріту та негативних впливів, люди використовували цибулю, часник, редьку та сіль, а під подушку ховали осиновий кілок.

Що не можна робити 3 жовтня

У розмові з близькими вживати слово "ні" — буде сварка або розставання.

Довго милуватися в дзеркало — всю свою красу можна віддати.

Підбирати гроші – у фінансових справах почнуться проблеми.

Тримати відчиненими вікна — чекайте неприємностей.

Раніше ми опублікували календар вихідних на жовтень 2023 року. Цей місяць приніс українцям 22 свята, серед яких як державні, так і міжнародні.