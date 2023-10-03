Модні тренди осені 2023: топ-7 найстильніших формул з подіумів (фото)

А які образи ви використовували б у своєму гардеробі?

Останні кілька сезонів дають нам безліч актуальних фасонів і море варіантів стилізацій. Актуальні як мішкуваті, так і вузькі джинси, як довжина максі, так і міді або міні.

Іноді складно не заплутатися у такому розмаїтті! Пропонуємо розглянути добірку pumpyourstyle.studio із семи найяскравіших подіумних аутфітів, щоб ви з легкістю знайшли ті формули образів, які вам найбільше імпонують.

Що модно носити восени 2023 року

Худі та легінси. Поєднуйте з легінсами в тон або контрастними.

Сорочка та мішкуваті джинси. Підкресліть талію чорним шкіряним ременем із великою пряжкою та додайте до образу чорний шкіряний рюкзак або сумку. Шкіра цього сезону знову в тренді!

Майка, джинси та сорочка на талії. Встигніть насолодитися літніми нотками в останні теплі дні.

Стьобана куртка та трикотажне плаття. Тотальний коричневий — цей оксамитовий аутфіт якнайбільше перегукується з осінньою палітрою кольорів та текстур.

Сукня максі та максі-пальто. Ця осінь – час експериментів! Сміливо використовуйте різні елементи та кольори, щоб підкреслити свою індивідуальність.

Шкіряний бомбер і спідниця-олівець. Шкіра знову в тренді цього сезону, чи то верхній одяг, чи аксесуари.

Трикотажний комбінезон та пальто максі. Ваш стильний образ підкреслять високі чоботи та сонцезахисні окуляри.

Раніше ми показали, які образи стріт стайл 2023 року носили всі гості на Тижні моди в Нью-Йорку. Цієї осені немає нічого надто сміливого чи надто екстравагантного!