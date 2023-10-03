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Модні тренди осені 2023: топ-7 найстильніших формул з подіумів (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Осіння мода вражає різноманітністю
Осіння мода вражає різноманітністю. Фото Freepik

А які образи ви використовували б у своєму гардеробі?

Останні кілька сезонів дають нам безліч актуальних фасонів і море варіантів стилізацій. Актуальні як мішкуваті, так і вузькі джинси, як довжина максі, так і міді або міні.

Іноді складно не заплутатися у такому розмаїтті! Пропонуємо розглянути добірку pumpyourstyle.studio із семи найяскравіших подіумних аутфітів, щоб ви з легкістю знайшли ті формули образів, які вам найбільше імпонують.

Що модно носити восени 2023 року

Худі та легінси. Поєднуйте з легінсами в тон або контрастними.

Худі та легінси
Фото: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Сорочка та мішкуваті джинси. Підкресліть талію чорним шкіряним ременем із великою пряжкою та додайте до образу чорний шкіряний рюкзак або сумку. Шкіра цього сезону знову в тренді!

Сорочка та мішкуваті джинси
Фото: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Майка, джинси та сорочка на талії. Встигніть насолодитися літніми нотками в останні теплі дні.

Майка, джинси та сорочка на талії
Фото: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Стьобана куртка та трикотажне плаття. Тотальний коричневий — цей оксамитовий аутфіт якнайбільше перегукується з осінньою палітрою кольорів та текстур.

Стьобана куртка та трикотажна сукня
Фото: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Сукня максі та максі-пальто. Ця осінь – час експериментів! Сміливо використовуйте різні елементи та кольори, щоб підкреслити свою індивідуальність.

Сукня максі та максі-пальто
Фото: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Шкіряний бомбер і спідниця-олівець. Шкіра знову в тренді цього сезону, чи то верхній одяг, чи аксесуари.

Шкіряний бомбер та спідниця-олівець
Фото: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Трикотажний комбінезон та пальто максі. Ваш стильний образ підкреслять високі чоботи та сонцезахисні окуляри.

Трикотажний комбінезон та пальто максі
Фото: instagram.com/pumpyourstyle.studio

Раніше ми показали, які образи стріт стайл 2023 року носили всі гості на Тижні моди в Нью-Йорку. Цієї осені немає нічого надто сміливого чи надто екстравагантного!

Теги:
#Мода #Осінь #Тренди