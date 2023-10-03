Чим обробити сад, щоб равлики і слимаки тут же зникли: прийом досвідчених дачників

Усунути шкідників можна без отруйної хімії

Боротьба з всюдисущими слимаками — важливе завдання дачників. Однак проти черевоногих чудово спрацює саморобний спрей на основі відомого всім овочу.

Щоб позбутися слимаків і равликів на дачній ділянці, приготуйте потужний спрей з часником. Про прийом досвідчених садівників пише Express.

Равлики та слимаки – шкідники, які псують будь-які рослини в саду цілий рік. Шкідники ховаються під листям і пожирають практично все, з чим стикаються. Під особливою загрозою овочі.

Відлякати слимаків та равликів з вашої ділянки можна без використання хімікатів, а за допомогою двох інгредієнтів – часнику та води. Для приготування використовуйте нарізану голівку часнику та близько 500 мл води. Після того, як розчин настоїться протягом ночі, розпорошіть рідину в своєму саду. Ви здивуєтеся, як швидко черевоногі зникнуть з ваших "квадратів". Виявляється, равлики та слимаки ненавидять різкі запахи, тож ароматний часник не залишить їм шансу.

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