Стильно та тепло: як обрати шапку на осінь та зиму

Варто мати кілька капелюхів під різні стилі одягу та на різну погоду, однак є й універсальніші варіанти

Зимова погода може бути вельми несприятливою. Тому треба обирати такий капелюх, який буде не тільки тішити зовнішнім видом, а й захищати голову від зимових морозів.

Капелюхи на осінь та зиму бувають різних видів, а чоловічі та жіночі моделі можуть дуже різнитися між собою, або бути однаковими — унісекс. Однак є універсальні речі для всіх шапок.

Внутрішня підкладка робить головні убори теплішими. Деякі випускаються з дихаючих матеріалів, які вбирають вологу.

Водовідштовхувальні та сніговідштовхувальні матеріали, такі як Goretex або Tec-Wool, використовуються для зовнішнього шару та необхідні у вологу або сніжну погоду.

Козирки та поля захищають очі від різкого світла, а обличчя від дощу чи снігу. Чим більший край, тим більший захист ви отримаєте.

Найкращою шапкою для захисту від снігу та морозу взимку вважається шапка-траппер, більш відома як авіатор із хутром всередині та водонепроникною частиною ззовні.

Основні види капелюхів

Зимові шапки для жінок

Серед трендів осінь-весна 2023/24 для жінок — капелюхи з широкими полями, використання шкіри, стилістика 50-х років. Популярні кольори — від темно-бордового до теплого гірчично-жовтого — кольори осінньої природи. Серед моделей — берети, капелюхи-панами з теплих матеріалів, федори. Звичайна в'язана шапка також не поступається своїм місцем завдяки практичності.

Шкіряна бейсболка коричневого кольору Капелюх з теплого матеріалу з широкими полями та коричневим декором

Зимові шапки для чоловіків

Чоловічі капелюхи теж вражають розмаїттям — від фетрових з широкими полями типу федора до в'язаних біні і флісових балаклав. Підбирати шапку потрібно по своїх потребах та активностях. Яскраві кольори головних уборів — помаранчевий, жовтий, кислотно-салатовий обирають аби бути помітнішими на дорозі вночі, а також спортсмени-лижники. Таке використання актуальне і для жінок.

В чоловічих колекціях багато дизайнерів пропонують шапки біні у спортивному стилі. Вони не мають декоративних елементів та підійдуть до різноманітного одягу. Також актуальними лишаються шапки-авіатори і кепки з хутряними відворотами.

Чорна шапка біні Кепка з хутром

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою одного додаткового шару одягу зробити свою зиму тепліше. Підібрати термобілизну можна в залежності від ваших потреб.