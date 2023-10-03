Зацвітуть одразу після снігу: які квіти посадити у жовтні, щоб радували навесні

Якщо висадити ці квіти у жовтні, то вже навесні вони потішать вас своїм цвітінням.

До жовтня більшість урожаю вже зібрано та основні городні роботи вже завершуються. Однак у жовтні можна не лише збирати врожай, а й планувати нові посадки.

Так, цього місяця можна зайнятися висаджуванням рослин, які порадують вас навесні, як тільки зійде сніг. Для висадки у жовтні підійдуть деякі види квіткових рослин, пише apostrophe.ua.

В середині осені, поки земля ще не промерзла, можна висадити в ґрунт цибулини тюльпанів, нарцисів та гіацинтів. Ідеальний час для тюльпанів та гіацинтів – перша декада жовтня. Цибулини гіацинтів потрібно закопати в землю приблизно на 17-18 см, тюльпани — на 15-18 см. Приблизно на таку ж глибину можна висадити і нарциси.

Цибулини квітів розташовують у лунки корінням донизу, злегка утрамбовують, а потім засипають землею. Зверху теж потрібно утрамбувати ґрунт руками.

Досвідчені садівники радять робити лунки для цибулин на відстані приблизно 20 см одна від одної. При необхідності можна очистити цибулини від зайвого лушпиння.

Раніше ми розповідали, як виростити молодий кріп лише за три тижні. Порадуйте себе свіжою зеленню у жовтні.