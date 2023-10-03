Якщо вдома, як в тропіках: як швидко та ефективно знизити вологість у квартирі чи будинку

Треба зробити це якнайшвидше

Однією з причин великої кількості великої кількості вологого повітря у кімнаті можуть бути проблеми з вікнами. Якщо ігнорувати цю проблему, то вона може зіпсувати стіни, поли, меблі, а також призвести до плісняви.

Щоб зменшити вологість у приміщенні, треба дотриматись правил, які згадуються на сайті Maxton. Є 10 ефективних порад.

Вентиляція — "витягує" з приміщення вологі повітряні потоки й тим самим знижує рівень вологості.

Провітрювання. Завдяки провітрюванню відбувається повітрообмін в приміщенні, при якому вологі потоки замінюються на сухі.

Обігрів. Власники помешкань з індивідуальним опаленням самі можуть контролювати температуру всередині будинку/квартири.

Сонце. Сонячні промені нагрівають скло, а ті своєю чергою "передають" тепло приміщенню.

Герметичність. Не вийде знизити вологість у приміщенні, якщо в стінах є тріщини або порушена цілісність міжпанельних швів, тому треба їх зашпаклювати.

Вікна. Краще вибрати модель з вбудованою вентиляційною системою, яка складається з двох отворів (в нижню, з боку вулиці, заходять холодні потоки, а в кімнату виходять вже через отвір угорі, трохи нагріваючись "по дорозі").

Оздоблення. Натуральні матеріали (дерево, гіпсокартон, пробка) створюють своєрідну "буферну зону", яка поглинає і віддає зайву вологу в разі потреби. Отже, в будинках, де при облаштуванні використовувалися більшою мірою натуральні будматеріали, рідше виникатимуть проблеми з вогкістю.

Техніка. В такому випадку мовиться про грамотне розміщення побутових приладів. Наприклад, піч та електрочайник бажано встановлювати безпосередньо під витяжкою.

Рослини. Головне в такому випадку — правильно підібрати рослини, щоб згодом не морочити собі голову, як знизити вологість. Одні кімнатні рослини обожнюють часті поливи, а інші, навпаки, допомагають знизити рівень вологості в приміщенні.

Осушувач повітря. Це техніка, яка самостійно знижує вологість повітря до потрібного вам відсотка. Справляється навіть з екстремальною вогкістю, що досягає 100%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чим треба обробити стіни, якщо на них є пліснява.