Як збагатити виснажений ґрунт на городі: найкращі засоби

Органічний компост – справжня скарбниця поживних речовин

Збагачення виснаженого ґрунту на городі – ключове завдання для досягнення багатого врожаю. У цій статті ми розглянемо найкращі засоби для відновлення та покращення родючості ґрунту, щоб ваш город процвітав та приносив рясні плоди.

Органічний компост

Органічний компост – справжня скарбниця поживних речовин. Його внесення у ґрунт збагатить його органічним матеріалом, покращить структуру та сприяє утриманню вологи. Компост можна виготовити з кухонних відходів, скошеної трави, опалого листя та інших рослинних матеріалів.

Зелені добрива

Зелені добрива, такі як горох, конюшина або люцерна, є відмінним засобом відновлення родючості ґрунту. Вони збагачують її азотом, покращують структуру та запобігають ерозії. Коли рослини досягають певної висоти, їх можна внести у ґрунт, де вони розкладаються, надаючи поживні речовини.

Мінеральні добрива

Для відновлення конкретних недоліків поживних елементів важливо використовувати мінеральні добрива. Азот, фосфор та калій – основні елементи, необхідні рослинам. Використовуйте добрива збалансованих складів або, якщо необхідно, звертайте увагу на конкретні елементи залежно від аналізу ґрунту.

Ягоди та мульча

Покриття ґрунту шаром ягід або мульчі – це ефективний спосіб покращення його структури та збереження вологи. Ягоди, такі як полуниця або малина, створюють потужне коріння, яке покращує структуру ґрунту. Мульча також запобігає росту бур’янів та захищає ґрунт від перегріву.

Кісткове борошно і крейда

Для підняття рівня pH грунту та покращення його структури використовуйте кісткове борошно та крейду. Кісткове борошно – джерело фосфору та кальцію, а крейда коригує кислотність ґрунту. Обидва елементи необхідні здорового росту рослин.

Біокар

Біокар – це біологічно активне вугілля, яке сприяє покращенню структури ґрунту, утриманню вологи та стимулює діяльність корисних мікроорганізмів. Внесення біокару в ґрунт може значно збільшити його родючість.

Зелені компости

Зелені компости – це суміш швидкорослих рослин, таких як жито, овес або горох, які вирощуються для подальшого внесення у ґрунт. Вони збагачують її азотом, пригнічують зростання бур’янів та покращують її структуру.

Основна ідея полягає в тому, щоб заповнити дефіцит поживних речовин у виснаженому ґрунті та створити сприятливі умови для росту рослин. Поєднання органічних та мінеральних добрив, зелених добрив та інших засобів дозволить вам відновити родючість ґрунту на вашому городі та насолоджуватися рясним урожаєм у майбутньому.

Раніше ми писали, як треба перекопувати город восени. Не обійтися без жодного підживлення.