Дерева скажуть вам дякую: важлива процедура в саду перед зимівлею

Дерева в саду потрібно добре підготувати до зими, наситивши їх вологою

Осінь — час, коли всі готуються до зимівлі, і люди, і природа. Досвідчені городники та дачники знають, що свої ділянки потрібно також підготувати до зимових холодів.

Як виявилося, є важлива процедура у саду, про яку дачники часто забувають. Саме восени, коли листя опаде, але сильних морозів ще немає, потрібно влаштувати плодовим деревам вологозарядний полив, пише belnovosti.

Всі знають, що восени, особливо в жовтні, потрібно підрізати дерева, деякі з них потребують додаткового удобрення та утеплення. Але також не варто забувати, що плодові культури потребують достатньої кількості вологи.

Вода потрібна плодовим деревам, щоб краще засвоювати добрива із ґрунту, адже від того, наскільки дерева зволожені перед зимою, залежить їхній майбутній урожай наступного сезону.

Вологозарядний полив: що це і коли проводити

Перше правило, яке потрібно пам’ятати, це те, що не варто поливати дерева, поки з них не опаде все листя. При цьому потрібно зловити момент до настання стабільних заморозків, коли ґрунт уже промерзає повністю.

Для плодових дерев вологозарядний полив вважатиметься закінченим, коли земля промокне на 1-1,5 метра.

Кількість води, яку потрібно лити під корінь, буде залежати від віку плодових дерев у вашому саду:

якщо рослинам до 5 років потрібно 5-8 відер води;

якщо від 5 до 10 років норма 10-15 відер води;

якщо більше 10 років – 15-20 відер води.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно висипати під яблуню, щоб дерево безпечно перезимувало. Корисна порада для дачників, які дбають про свій сад.