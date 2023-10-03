Осушувач своїми руками: як запобігти конденсату і плісняві в будинку

Вирішити проблему з вологістю в кімнатах допоможе саморобний осушувач повітря

Накопичення конденсату на вікнах загострює проблему з пліснявою в будинку. Однак обидві неприємності не будуть страшні, якщо користуватися осушувачем повітря, точніше його саморобною альтернативою.

Зробити осушувач можна своїми руками, пише Mirror. Так ви точно зумієте запобігти і конденсату, і плісняві в оселі.

Якщо у вашому будинку підвищена вологість та неефективна система вентиляції, варто використати додаткові інструменти. Осушувач повітря може обійтися дорого, але є спосіб заощадити, зробивши його самостійно.

Як зробити осушувач своїми руками

Слід наповнити банку силікагелем, закрити її перфорованою кришкою — ви можете зробити це, проткнувши кришку викруткою — залишити ємність біля вікна. Змінюйте гель кожні два тижні, щоб результат був найкращим. Альтернативою для наповнення стане деревне вугілля, оскільки речовина поглинає вологу з повітря.

Зазначимо, що силікагель — це вологопоглинач, добре всім знайомий. Саме цей матеріал кладуть у невеликі пакетики в упаковку з новими предметами одягу, взуття й аксесуарами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що позбутися плісняви в будинку допоможуть певні квіти. Деякі рослини чудово вбирають зайву вологу у приміщенні.