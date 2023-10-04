Одиниці господинь знають це: як відмити пригорілу каструлю без мороки

Навіть досвідчені господині часто стикаються із такою проблемою

Кожна господиня хоча б раз у житті стикалася з ситуацією, коли її улюблена каструля стала жертвою надмірного нагрівання і покрилася товстим шаром згорілого жиру або інших забруднень. Це може статися з різних причин, включаючи неправильний режим нагріву їжі чи наявність бруду на дні посуду.

Аби впоратися з цією проблемою не обов'язково використовувати дорогі хімічні засоби. Можна також скористатися старими перевіреними "бабусиними порадами", про що інформує "Домашній блог".

Харчова сода

Чудовим засобом для очищення є звичайна харчова сода. Для видалення забруднень, таких як підгоріла гречка або рис, потрібно розчинити соду у воді у пропорції 0.5 кг соди на 5 л води. Після цього посудину варто помістити на невеликий вогонь та кип'ятити протягом 1-2 год. Щоб видалити забруднення з зовнішньої сторони каструлі, яка також часто підгорає, її слід варити аналогічним чином у більшій посудині. В такому випадку кількість води і соди для варіння збільшується приблизно вдвічі.

Молочна сироватка

Цей спосіб, хоч і не такий популярний, як інші, проте досить ефективний. Щоб легко відтерти нагар звичайною губкою, потрібно налити молочну сироватку на дно посуду так, щоб забруднення були покриті шаром рідини на кілька сантиметрів. Після цього каструлю варто залишити на добу. Таким чином всі плями можна буде легко витерти губкою під проточною гарячою водою.

Активоване вугілля

Для процедури достатньо буде пластинки таблеток. Їх необхідно подрібнити – найпростіше це зробити у ступці або за допомогою ложки. Після цього насипати отриманий порошок на дно каструлі та залити 100 мл води або мильного розчину. Залишити на пів години та потерти губкою. Якщо нагар був сильним, час можна збільшити до 1 чи 2 годин.

А от якщо на духовці залишився жир чи залишки їжі, її також можна відмити без хімії, використовуючи народні методи, інформує "Телеграф". За допомогою дешевого засобу, що є вдома у кожного, вона знову засяє.