Ягоди будуть розміром з кулак: найкраще підживлення для полуниці восени

Розповідаємо, як приготувати найкращий розчин для поливу та обприскування

Наступного року ви потішитеся великою і великою ягодою, якщо не забудете, чим обробити полуницю восени. Ця культура досить примхлива — наприклад, якщо не хочете залишитись без урожаю, то при посадці полуниці восени потрібно уникати цих двох місць. Важливе значення має і правильне підживлення.

Як повідомляє Ukr.Media, садівники рекомендують допомогти полуничним кущам восени "закласти" бруньки квіток. Тоді й наступного року ягід буде навалом.

Яке добриво краще для полуниці восени — секрети дачників

Восени обов’язково проведіть підживлення сечовиною. Адже це забезпечить полуничні кущі необхідними поживними речовинами.

У цьому полягає найважливіший нюанс — удобрити полуничні кущики сечовиною потрібно як весною, так і восени. Потрібно це для того, щоб рослини були більш стійкими, краще перенесли холоди та успішно активізувалися після зимової сплячки.

Рецепт підживлення полуниці — чудо-розчин

Для приготування вам знадобиться:

Вода — 10 л.

Сечовина — 300 г.

Восени найкраща форма використання цього препарату для обприскування полуниці – тривідсотковий розчин. Розмішайте сечовину до повного розчинення та обприскуйте посадку.

Другий рецепт передбачає підживлення кореневе. Розведіть в 10-літровій місткості 3 столові ложки сечовини та пролийте грядки. Під один кущ досить близько 1/2 л розчину.

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