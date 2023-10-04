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Залишила ходунки на землі: 104-річна бабуся зробила рекордний стрибок із парашутом (відео)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Бадьора бабуся вирішила встановити світовий рекорд Новина оновлена 04 жовтня 2023, 14:00
Бадьора бабуся вирішила встановити світовий рекорд. Фото Getty Images

Жінка вирішила встановити рекорд Гіннесса і стрибнула з парашутом у свої 104 роки

104-річна Дороті Хоффнер із Чикаго стала найстарішою людиною у світі, яка здійснила стрибок з парашутом. Жінка вирішила встановити рекорд, як найстаріша людина на землі, яка здійснила стрибок.

Свої ходунки, за допомогою яких бабуся пересувається землею, вона залишила біля літака, а сама піднялася на борт. Сталося це на аеродромі Skydive Chicago в Оттаві, штат Іллінойс.

Звичайно, з метою безпеки Дороті Хоффнер здійснювала політ із парашутом у супроводі досвідченого тандемного джемпера Дерека Бакстера. Судячи з кадрів, старенька була в захваті від такої пригоди і залишилася задоволена.

Варто зазначити, що подивитися на авантюру 104-річної старенької та її встановлення рекорду Гіннесса, зібралося чимало людей. Серед присутніх були знайомі та друзі Дороті Хоффнер.

Після вдалого завершення стрибка з парашутом щаслива бабуся весело помахала руками натовпу, який зібрався її підтримати.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний рекорд Гіннесса, який побила найнижча корова. Зростання тварини справді вражає.

Теги:
#Парашут #Бабуся #Рекорд Гіннеса