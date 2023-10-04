Забудуть дорогу на ваш город: що зробити восени, щоб позбавитися колорадських жуків

Про ці хитрощі мало хто знає, але краще вдатися до них саме восени

Колорадські жуки завдають багато клопоту тим, хто має город чи дачну ділянку. Ці шкідники зазвичай активізуються у травні-червні, коли підростає картопля і нещадно знищують рослину, якщо з ними не боротися.

Подбати про майбутній урожай можна вже зараз, восени, після збирання врожаю. Є деякі хитрощі, щоб забути про колорадських жуків на кілька років, пише apostrophe.

Шкідників слід залишити без корму перед зимівлею. Аграрії рекомендують скосити все бадилля, яке є на городі і спалити його, так жуки залишитися без їжі і пережити зиму їм буде складніше.

Також варто рясно полити ділянку 4-відсотковим розчином курячого посліду. На одну сотку землі потрібно приблизно 80 літрів розчину. А за тиждень землю слід перекопати.

Ще один спосіб для боротьби з колорадськими жуками — це перекопати ділянку з цибулинним або часниковим лушпинням пізньої осені, але до настання стабільних заморозків. Шкідники, які заникалися у землі, загинуть від лушпиння.

Допоможе у боротьбі з колорадськими жуками і полив грядок розчином води з аміаком, а також посипання ґрунту золою.

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