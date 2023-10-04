Обов’язково зробіть це з деревами восени: порятунок від шкідників та хвороб

Восени треба подбати про те, щоб дерева не хворіли і в них не завелися комахи.

З приходом осінніх холодів різні комахи, серед яких багато шкідників, починають шукати собі місце для зимівлі. У результаті вони облаштовуються у корі дерев, або у прикореневій зоні. Крім того, що комахи завдають серйозної шкоди деревам самі по собі, вони ще й сприяють поширенню захворювань.

Осінь — гарний час для боротьби зі шкідливими комахами та збудниками хвороб. Тому в цей час варто провести не тільки обов’язкове обрізання, але й спеціальну обробку дерев. Найчастіше для цього застосовують залізний чи мідний купорос.

Розчин залізного купоросу використовують для профілактики та лікування фруктових дерев від парші, борошнистої роси, сірої та плодової гнилей. Його використовують для дезінфекції ран на деревах.

Для дезінфекції 100 г речовини розводять у 10 літрах води та обприскують дерево, на якому вже пожовтіло або опало листя.

Для обробки проти хвороб вишні, абрикоса, черешні 300 г речовини розчиняють у 10 літрах води, для яблуні та груші розводять 500 г залізного купоросу у тій же кількості води.

Осінню обробку дерев проводять і розчином мідного купоросу. Для обробки ран використовують 3% розчин.

Проти хвороб 200 г мідного купоросу розводять у 10 л теплої води в емальованій або скляній тарі.

Перед обробкою дерев від шкідників потрібно очистити стволи від моху та лишайників. Рани потрібно обробити мідним або залізним купоросом, глибокі ушкодження замазати спеціальною замазкою.

Побіліть дерева. Ця процедура допоможе уникнути пошкоджень кори у зимово-весняний період та захистить дерева від зайців й гризунів.

Опале листя потрібно зібрати та утилізувати. Після цього по поверхні ґрунту потрібно розпорошити мідний купорос або бордоську рідину. Останній крок — перекопати ґрунт у пристовбурному колі.

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