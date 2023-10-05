Харитинин день: зробите це 5 жовтня - і станете заручниками невдач

Цього дня ткали полотна, пряли пряжу, в’язали та шили нові речі

Цього дня, за новим церковним календарем, у православній церкві згадують і моляться на честь святої великомучениці Харитини Амісійської. Народне свято, присвячене цій святій, мало різні назви на Русі: День Харитини, Харитинин день, Харитина, а також Харитини – перші полотна.

У Харитинин день селяни приступали до побутових турбот. Жінки готувалися до нового сезону, який був насичений рукоділлям. Вони створювали полотна, пряли пряжу, в’язали та шили нові предмети одягу.

У день святої Харитини доводилося старанно працювати. Мучениця завжди відрізнялася високою працьовитістю і не терпіла лінивців, завжди підтримуючи ткачих. Цього дня вважається великим гріхом ображати цих майстринь.

Що не можна робити 5 жовтня

Заздрити чужим успіхам — своїх не дочекаєтесь.

Вихваляєтеся своїми досягненнями — втратите все, чим пишаєтеся.

Одягати одяг темних відтінків — прийдуть неприємності.

Ходити у нових речах – станете заручником невдач.

Раніше ми опублікували календар вихідних на жовтень 2023 року. Цей місяць приніс українцям 22 свята, серед яких як державні, так і міжнародні.