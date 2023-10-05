Обов’язково встигніть зробити це з аґрусом: головні правила осінньої обрізки

Розповідаємо, які гілки потрібно обрізати з аґрусу, щоб кущ не став надто густим

Цей плодово-ягідний чагарник користується заслуженою популярністю в українських дачників. Восени настає час доглядати і його — аґрус потрібно правильно підгодувати та обрізати, щоб наступного року він порадував багатим корисним урожаєм.

Портал Ukr.Media розповідає, для чого потрібно восени проводити обрізування аґрусу. Інакше гілки надто розростуться і наступного сезону буде важко збирати врожай у колючих заростях.

Як правильно робити обрізку аґрусу восени

Потрібно терміново обрізати кущ, якщо він росте вже п’ять і більше років. В цьому разі проведення осіннього обрізання, що омолоджує, — просто обов’язково, з аґрусу потрібно прибрати:

старі гілки на землі;

гілки, що ростуть всередину і вниз;

молоді пагони біля кореня.

Раз на кілька років у першій половині жовтня або наприкінці вересня, коли листя вже опало, але стабільна холодна погода ще не настала, насамперед приберіть із куща старі гілки, які лежать на землі. Зазвичай вони вже або не дають урожай, або ягоди на них все одно забруднюються і швидко псуються. При цьому вони отримують поживні речовини з ґрунту, відбираючи їх у верхніх молодих гілок.

Крім того, обрізанню підлягають деякі старі гілки в глибині куща, особливо такі, які ростуть усередину і вниз. Молоді гілки відрізняються від них корою — вона буде зеленого або білуватого кольору. А старі гілки мають щільнішу кору коричневого кольору.

Також потрібно обрізати молоді пагони цього року біля самого кореня. Вони не встигнуть до наступного року стати повноцінними врожайними гілками, а живлення із ґрунту будуть тягнути дуже активно. Окрім сприятливого впливу на врожайність, у такий спосіб ви надасте кущу більш чіткої форми та полегшите збирання ягід наступного року.

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