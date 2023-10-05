Тільки не в ці дати: коли можна стригтися за місячним календарем у жовтні (інфографіка)

Розповідаємо, коли цього місяця можна не тільки стригтися, а й фарбуватися, робити завивку та міняти імідж

Майстри по роботі з волоссям сходяться на думці, що Місяць у різних своїх фазах дійсно здатний впливати не лише на стан, а й на поведінку вашої зачіски після стрижки. Хтось вірить, хтось ні, а хтось і справді зауважує, що на повний місяць все відбувається інакше. Особливо, коли повня збігається з місячним затемненням.

Залежно від того, чого ви очікуєте від візиту до перукаря, ви можете обрати найвдаліші, на думку астрологів, дати. Отже, розглянемо місячний календар стрижок на жовтень.

Коли краще стригти волосся за місячним календарем

Цього місяця таких дат всього три:

15 жовтня — Місяць у фазі, що зростає, який знаходиться в сузір’ї Терезів, сприятливо впливає на стрижку. Волосся добре росте, а стан його здоров’я та структура не зміниться на гірше.

— Місяць у фазі, що зростає, який знаходиться в сузір’ї Терезів, сприятливо впливає на стрижку. Волосся добре росте, а стан його здоров’я та структура не зміниться на гірше. 20 жовтня -зростаючий місяць в сузір’ї Козерога. Довжина волосся буде зафіксована надовго.

-зростаючий місяць в сузір’ї Козерога. Довжина волосся буде зафіксована надовго. 21 жовтня – форма зачіски збережеться. Ваше волосся буде рости не так швидко, але їхнє здоров’я і сила будуть кращими.

Несприятливі числа: з 3 по 9 жовтня включно, 13-14 жовтня, 16-17 жовтня, 22-28 жовтня та 31 жовтня.

Нейтральні дні: з 10 по 12 жовтня включно, 18-19 жовтня, 29 та 30 жовтня.

Раніше ми розповідали, які зачіски стали трендами на Тижні моди у Нью-Йорку. Також у статті за цим посиланням ви можете побачити самий модний макіяж 2023, який обов’язково потрібно втілити цієї осені.