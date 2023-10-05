Готуємо "повітряну подушку": яке просте добриво додати до бадилля та гнилих яблук

Це корисне добриво знищить усю інфекцію

Компост — це цінне натуральне добриво, що отримується шляхом розкладання органічного матеріалу. Для досягнення зрілості необхідно витратити певну кількість часу, але при створенні компостної купи важливо дотримуватися певних правил, інакше біомаса може просто висохнути. Оптимальним часом для створення компостної купи є осінь.

Для того, щоб успішно перетворити бадилля та яблука на якісне добриво, необхідно дотримуватися певних принципів екологічного компостування. Дотримання цих простих правил дозволить вам отримати корисне добриво, виключивши ризик збереження інфекції, пише radiotrek.

Як зробити ефективне добриво з бадилля та яблук: рецепт компосту

Основою для створення компосту є "повітряна подушка", яку можна сформувати з попередньо підігрітих та підвялих гілок. Потім укладається трава або бадилля. Для прискорення процесу розкладання та запобігання інфекції все це покривається сечовиною.

Крім того, можна додати гнилі яблука та інші органічні відходи. Приблизно кожні 20 см шару компосту можна знову наносити сечовину.

Для прискорення процесу розкладання компостну купу слід накрити чорним матеріалом. Він приверне сонячне світло, створюючи парниковий ефект і сприяючи швидшому розкладанню органічних матеріалів.

Раніше ми писали, що не можна додавати до компосту. Названо заборонені продукти для компостної ями.