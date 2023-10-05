Три прості поради як утеплити вікна на зиму: працюють і для пластикових, і для дерев'яних

Окрім заклейки вікон по-старому є ще кілька способів утеплення

Утеплити вікна можна одразу кількома способами, якщо ваша задача — захиститися від протягів. Це можуть бути різні наповнювачі та ущільнювачі, які можна зняти навесні.

"Телеграф" зібрав три основні способи, як зробити дерев'яні та пластикові вікна тепліші. Вони враховують як скло та раму, так і загалом віконний отвір.

Утеплення вікна поліетиленовою або бульбашковою плівкою

Можна використовувати спеціальну плівку, яка продається в магазинах, однак можна вийти із ситуації і набагато дешевше. Можна використати пакувальну плівку з бульбашками або прозору харчову плівку. для нанесення треба очистити вікно та розпилити на нього воду з пульверизатора, швидко притиснути плівку бульбашками вниз та розрівняти.

Детальніше процес описаний в матеріалі: "Цей простий предмет допоможе заощадити на опаленні: чим потрібно обклеїти вікна"

Заміна герметика та ущільнювача

З часом герметик і ущільнювач всередині вікон можуть зношуватися. Вибирати герметик треба з урахуванням ваших фінансових можливостей та типу вікон. Задути щілини можна і піною, однак в дерев'яних вікнах силіконовий герметик можна використати і в якості ущільнювача. Його наносять на окантовку перед тим, як вставити скло в рами.

Бар'єрний захист

Встановлення штормових вікон

Те, що ви розміщуєте на своїх вікнах зсередини та ззовні, має значення. Портьєри треба вибирати щільні, а додатковий шар ізоляції дадуть фланелеві та флісові штори. Варіантом для українців також можуть бути штормові вікна, або ж віконниці. Штормові вікна, або ударостійкі вікна, це додатковий шар вікон, встановлений всередині або зовні вікон будинку. Вони можуть бути зі скла, пластику, акрилу. В Україні вони не дуже розповсюджені, проте популярні в США, де за даними Міністерства енергетики США можуть заощаджувати від 12% до 33% витрат на опалення (штормові вікна класу Low-E). Віконниці ж добре знайомі українцям, проте здебільшого їх можна помітити на приватних будинках.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у пластикових вікон є кілька режимів. Їх можна перевести на різну щільність прилягання взимку та на літо.