Тепла піжама може не допомогти: як зігрітись в ліжку у холодну пору року

Все залежить не від кількості одежі, а від її якості

Якщо не підготуватись до зими зараз і зробити неправильний вибір ковдри, то під час відключення опалення можна замерзнути. Але якщо ви цього не зробили, то є декілька порад, аби у холодну пору року можна було зігрітись у ліжку.

Як пише Liverpoolecho з посиланням на Джорджію Меткалф, співзасновницю і креативну директорку The French Bedroom Company, якщо у вас виникли проблеми з тим, щоб зігрітися в ліжку, треба обирати шовкову піжаму, пару м'яких шкарпеток та теплу ковдру.

"Шовкова піжама і пара м'яких шкарпеток допоможуть вам почуватися тепліше, покращуючи при цьому сон", – сказала вона.

Окрім того, серед інших порад, вона також зауважила на тому, що в приміщенні має бути не менше 18 градусів тепла.

Якщо вам треба мати додатковий шар тепла, то постеліть поверх постільної білизни оксамитове покривало або кашемір.

Також фахівчиня запропонувала тим, хто все ще не може зігрітися, спробувати використати пляшку із теплою водою.

"Грілка або, якщо її немає, то пляшка з теплою водою має багато переваг для тіла, включаючи розслаблення м'язів, запобігання накопиченню молочної кислоти та полегшення будь-яких болів", – пояснила вона.

Експертка також порадила обігрівати лише спальню ввечері та обирати для сну теплі пухнасті шкарпетки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно необхідно укриватися ковдрою, щоб було максимально комфортно та тепло.