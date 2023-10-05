Слабка, помірна чи сильна? Як потрібно обрізати троянду на зиму, щоб не нашкодити їй

Від цього залежить виживання рослини морозною зимою

Для того, щоб квіти радували прекрасним, рясним та тривалим цвітінням наступного року, необхідно восени провести обрізку троянд. Однак, як це зробити правильно?

Як пише cpykami, є три методи обрізки, і кожен з них вибирається відповідно до ваших намірів щодо рослин. Це слабка, помірна та сильна обрізки.

Слабка (коротка) обрізка

Застосовується, якщо кущ містить безліч здорових, міцних пагонів. Цей вид обрізки виконується в такий спосіб: на троянді залишаються від 8 до 12 бруньок, а верхівка пагона видаляється. Наступного року така обрізана троянда зацвіте першою, але цвітіння може бути меншим. Пам’ятайте, що завжди потрібно обрізати на зовнішню бруньку.

Помірна (середня) обрізка

Підходить для троянд, які зазнали якихось захворювань або втратили деякі зі своїх пагонів з різних причин. В результаті помірної обрізки на гілках залишаються від 4 до 6 бруньок. Це може сповільнити цвітіння троянди, але воно буде щедрішим.

Сильна обрізка

Придатна у випадках, коли необхідно повністю оновити кущ або коли на ньому є безліч молодих пагонів, які не витримають зимових морозів і замерзнуть. При такому інтенсивному обрізанні на троянді залишаються приблизно 2-3 бруньки. Так, така троянда зацвіте значно пізніше за інших, але її цвітіння вас вразить.

Раніше ми писали, які рослини не можна садити восени. Усього їх 9.