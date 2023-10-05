Таких лише кілька: ці знаки Зодіаку викупаються у коханні в жовтні

На особистому фронті у них буде все чудово

Для багатьох жовтень стане досить важким місяцем, проте одразу на чотири знаки Зодіаку в середині осені чекає багато везіння у справах амурних.

Цими знаками є Овен, Рак, Козоріг та Риби. Про це говорить любовний гороскоп Таро, складений на жовтень.

Овнам випала Королева кубків

Це одна з найкращих карт у розкладах на кохання та стосунки, і вона обіцяє Овнам море романтики. Якщо Ви самотні, то скоро можете зустріти свою пару, а якщо Ви вже перебуваєте у стосунках, то місяць буде дуже вдалим.

Ракам випала Трійка кубків

У жовтні Ваші стосунки можуть стати міцнішими, зв’язок із просто емоційного перейде в кармічний, також у найближчому майбутньому можлива пропозиція руки та серця або бажана вагітність.

Козорогам випала Шістка пентаклів

Ця карта взаємодопомоги та підтримки, сексуальної щедрості та ніжності. Другий місяць осені у Вас швидше за все видасться вдалим. Можливо, навіть відкриєте спільну справу з партнером.

Рибам випало Правосуддя

Найближчого місяця Вам може випасти шанс налагодити особисте життя на краще. Можливо, Ви знайдете собі партнера або дійде до шлюбу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в плані фінансів у жовтні.