Посадка озимого часнику: як правильно підготувати ґрунт, щоб урожай порадував навесні

Дізнайтеся правила, про які потрібно пам’ятати під час посадки озимого часнику

На початку жовтня саме час замислитись про посадку озимого часнику. Найкраще це зробити в першій половині жовтня до серйозних заморозків. Часнику холод не страшний, а ось вам буде некомфортно возитися в землі в холодну погоду. Так що запам’ятайте ці поради, терміни і важливі правила.

Найкраще завершити посадку часнику на зиму до середини жовтня, у крайньому випадку до настання стабільних заморозків. Не переживайте за часник, він якраз любить холод і добре проростає за таких умов, пише NGS.

Коли садити озимий часник

Традиційно часник на зиму висаджують у період із кінця вересня до середини жовтня. Потрібно також зважати на погоду. Якщо посадити зубчики зарано, про врожай можете забути, тому що часник любить холод.

Як підготувати грядку

Ґрунт до висадки часнику краще приготувати заздалегідь. Не потрібно тикати зубчики у свіжоперекопану землю. Ґрунт повинен трохи осісти після перекопування, інакше зубчики опиняться на глибині і не проростуть як слід, а значить втратите врожай. Перекопати землю краще за тиждень до посадки.

Також не варто забувати про сівозміну. Не саджайте часник туди, де раніше росла зелень, редиска чи морква. Також не підійде грядка після картоплі, томатів, буряків.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виростити молодий кріп лише за три тижні. Цей спосіб спрацює навіть у новачків.