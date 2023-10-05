Залиште одне коріння: які рослини потрібно обов’язково обрізати восени

Деякі рослини потребують радикального обрізання восени

Обрізка багаторічних рослин – традиційна робота для дачників в осінньому саду. Ця процедура допомагає не лише видалити старі, засохлі пагони та листя, а й підготувати рослини до зимівлі. Молоді пагони також потребують обрізки. Завдяки цьому вони не забиратимуть сили у дерева.

У деяких рослин до зими потрібно зрізати лише кілька гілок. Але є й ті, що потребують обрізки під корінь.

Ремонтантна малина. Звичайну малину обрізають на початку чи в середині осені. А ось ремонтантну малину потрібно обрізати максимально пізно. Обрізання проводиться під корінь. Таким чином видаляються можливі фітопатогени та шкідники. Але це не стосується молодих кущів, які залишають зимувати зі стеблами заввишки близько 20 см.

Півонії. Трав’янисті сорти потребують щорічної осінньої обрізки. Процедура готує квіти до морозів і допомагає набратися сили після пишного цвітіння. Під час обрізки рекомендується залишати пеньки 3-4 см заввишки. Їх потрібно присипати золою, а ближче до холодів мульчувати.

Іриси. Зазвичай зелене листя цих квітів залишають до настання холоду, щоб вони встигли накопичити потрібний обсяг поживних речовин. Остаточне обрізання проводять з настанням перших заморозків.

Іриси обрізають на висоту близько 10-15 см від землі. Після процедури іриси вкривають.

Лілія. Обрізання проводять, коли відімре все листя. Стебла зрізають на висоті 15 см від ґрунту. Обрізання потрібно проводити акуратно, щоб не пошкодити однорічне коріння на рівні землі. З настанням стійких холодів обрізані лілії слід укрити шаром торфу чи листового перегною висотою щонайменше 10 сантиметрів.

Обрізка є обов’язковою осінньою процедурою для лаванди. Раніше "Телеграф" розповідав, як готувати ці кущі до холодів.