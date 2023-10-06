Допоможе "порошок", що є у кожного: дієвий метод позбутися смороду з холодильника

Копійчаний засіб допоможе позбутися неприємного запаху з холодильника

Час від часу навіть у найбільш відповідальних господинь у холодильнику може з'являтися неприємний запах. Це може статися через зіпсовані продукти, неправильне їх сусідство чи зламаний агрегат.

Позбутися сторонніх запахів у холодильнику допоможе простий, але дієвий спосіб, яким користувалися ще наші бабусі. Звичайна сода нейтралізує запахи, інформує moyo.

Так, аби неприємні запахи зникли із холодильника, перш за все, варто усунути причину їх появи. А після цього можна скористатися перевіреним рецептом, що прибере залишки смороду:

Насипте 1 склянку соди у пластиковий контейнер

Поставте його поблизу задньої стінки холодильника та залиште на деякий час.

Усього за пару годин уже буде помітно, що запахи майже зникли, адже сода має властивість вбирати їх в себе. А вже за деякий час їх не буде зовсім.

Такий лайфхак можна постійно використовувати, залишивши контейнер із содою у холодильнику та періодично змінюючи порошок у ньому.

А щоб позбавитися від жирних плям на кухні після смаження млинців, можна скористатися перевіреними лайфхаками від "Телеграфа". Ці дешеві засоби є вдома у кожного.