Переведення годинника на зимовий час: названо дату, коли потрібно здвинути стрілки

У жовтні Україна переходить на зимовий час, не забудьте перевести годинник у домі.

Традиційно наприкінці жовтня Україна переходить на зимовий час. Це означає, що потрібно зрушити стрілки на годиннику на одну годину назад. І зробити це потрібно в останню неділю жовтня. Переведення годинників і перехід на зимовий час часто дуже важко сприймається людським організмом.

Особливо це болісно для метеочутливих людей. Однак є способи, як полегшити перехід на зимовий час, пише unian.net.

Перехід на зимовий час – дата

Україна переходить на зимовий час щороку в останню неділю жовтня. Цього року дата – 29 жовтня. Стрілки годинника потрібно перевести на 1 годину назад. Зазвичай це роблять під ранок — о 4:00.

Як відомо, в сучасних гаджетах немає необхідності переводити годинник вручну. Підключені до мережі смартфони та комп’ютери самі переводять годинник в автоматичному режимі. Отже, можете спокійно спати, час на телефоні завжди буде правильним.

Погіршення самопочуття — які симптоми

Часто через перехід на зимовий час у людей може погіршуватися самопочуття. У деяких виникають головний біль, порушення сну, апетиту. У цей час найчастіше загострюються хронічні хвороби та виникають депресивні настрої.

Як полегшити перехід на зимовий час — прості правила

Налаштуйте свій режим дня. Давайте собі більше часу на відпочинок та сон.

Слідкуйте, щоб ваше харчування було збалансованим, а в організм надходило достатньо вітамінів та корисних мікроелементів. Додайте в раціон більше свіжих фруктів та овочів.

Більше часу проводьте на свіжому повітрі, навіть якщо на вулиці прохолодно. Піші прогулянки дуже корисні для здоров’я.

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