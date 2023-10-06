Гороскоп Таро на тиждень: Терези будуть правити балом, а Близнюкам треба остерігатися обману

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Другий тиждень жовтня 2023 року багатьом принесе випробування, неприємності та поганий настрій, проте деякі незважаючи ні на що зможуть досягти успіхів.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 9 по 15 жовтня 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Телець — перевернутий Блазень

Ця карта говорить про людину, яка схопилася за все відразу, не може закінчити нічого розпочатого і марно витрачає сили. Найближчими днями Ви можете бути схильні до імпульсних та необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Близнюки — Місяць

Це карта обману. Можливо, найближчим часом Ви будете нечесні з кимось або із самим собою, потрапите в полон розчарування та розгубленості. Намагайтеся не піддаватисяілюзіям і зберігати ясність розуму.

Рак — Трійка жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка пророкує успіх у справах. Не бійтеся працювати цього тижня, оскільки Ваша праця, швидше за все, окупиться, і вдасться реалізувати все задумане.

Лев — Четвірка кубків

Ця карта каже, що найближчим часом Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити туга, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Діва — перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що незабаром Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Терези — Імператриця

Імператриця сповнена любові та ніжності, за допомогою яких може правити балом, керувати та досягати цілей. Ця карта каже, що найближчим часом Ви процвітатимете, як емоційно, так і матеріально. Просто розслабтеся і пливіть за течією, доля буде прихильна до Вас.

Скорпіон — Лицар жезлів

Ця карта каже, що найближчим часом на Вас чекають зміни, і зовсім не обов’язково вони будуть приємними. Можливі сварки та несподіванки, проте водночас вони можуть відкрити нові можливості для зростання. Також ця карта може вказувати на швидкий переїзд.

Стрілець – перевернута Десятка мечів

У цьому положенні карта обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

Козоріг — перевернута Королева кубків

На жаль, ця королева вказує на те, що наступний тиждень у Вас може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відмовитися від проблем та світу в цілому через відхід в ілюзорний світ сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Водолій — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислуховуйтеся до порад найближчим часом, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Риби — перевернутий Паж жезлів

Наступного тижня Ви можете бути схильними до невиправданого ризику та впертості, що може зашкодити Вам. Також картка може попереджати про погані новини або важливі звістки, що прийшли із запізненням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить із грошима до кінця місяця.