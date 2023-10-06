Кактуси вимагають води: як правильно поливати їх восени та взимку

Восени та взимку полив відрізняється від літньо-весняного сезону

Грамотне зволоження грає важливу роль у забезпеченні повноцінного зростання будь-яких рослин, і кактус не є винятком. Ця кімнатна рослина вважається енергетично потужною.

Багато, навіть досвідчені квітникарі, воліють вибирати кактуси через їх низькі вимоги до догляду. Однак існує одна умова, яка сприяє високій виживаності кактусів — правильний полив. Про це пише ukr.media.

Як правильно поливати кактуси восени-взимку

У цих сезонах метод поливу відрізняється від літньо-весняного. Варто значно зменшити частоту поливів, але обов’язково проводити вранці. З початком листопада поливання припиняється, оскільки кактус перебуває у сплячому стані, і поливів не проводять до весни. Винятком можуть бути квітучі рослини, які рекомендується поливати трохи більш як два рази на місяць.

Якою водою поливати кактуси

Кактус не переносить воду з-під крана, тому для його поливу краще використовувати відфільтровану воду, щоб уникнути можливого пошкодження. Також, щоб пом’якшити воду, можна додати три краплі оцтової кислоти на кожні чотири склянки рідини.

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