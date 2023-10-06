Треба намочити: як зробити грілку з рушників, якщо вдома холодно

Більшість необхідних матеріалів знадейться вдома

У разі, якщо ви довго не можете зігрітись у ліжку, можна використати саморобну грілку зі шкарпеток. Але якщо у вас немає зайвих чи непотрібних шкарпеток, є варіант зробити домашню грілку з рушників.

Як швидко її зробити, що для цього потрібно та скільки вона триматиме тепло, можна дізнатись на сайті "Хочу". Треба дотримуватись декількох правил.

Для цього вам знадобиться:

2 махрові рушники

сумка на блискавці

Як зробити грілку з рушників:

Змочити один рушник у воді й добре віджати воду, щоб він залишився вологим;

Покласти вологий рушник у сумку або пакет і, не закриваючи його, покласти у мікрохвильову піч;

Нагрівати протягом 2 хвилин;

Будьте обережні, дістаючи пакет із рушником із мікрохвильової печі! Треба закрити блискавку та обернути сумку другим сухим рушником.

Така грілка грітиме вас приблизно 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна зігрітись у ліжку під час холодів. У першу чергу треба подивитись на склад піжами та постільної білизни. Окрім того, не треба забувати про шкарпетки.