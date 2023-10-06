Навіщо прибирати листя і обрізати дерева в осінньому саду: поради для дачників-початківців

Деякі дачники не знають, що листя потрібно обов’язково прибирати, а дерева потребують обрізки.

Часто недосвідчені дачники та городники після збирання врожаю розслабляються і вважають, що більше робити на ділянці чи в саду нічого. Як би не так. У дачників ще багато роботи восени, як мінімум, є дві важливі процедури в саду перед зимівлею.

Перше, що потрібно зробити до заморозків, — це прибрати все листя, а не залишати, як добриво. І ще дуже важливо підрізати дерева перед зимою, пише vseroste.com.ua.

Поради щодо догляду за садом восени

Прибирання листя

Багато хто помилково вважає, що опале листя може бути добривом. Це не так. Справа в тому, що гниле листя дерев у саду, — це розсадник хвороб, грибків і шкідників. Тому опале листя найкраще прибрати ще до того, як воно почне пріти і гнити. Особливо це стосується ділянок з травою, адже листя може перешкоджати доступу повітря до трави, що призведе до знищення декоративного газону.

Обрізання дерев

За теплий сезон дерева та кущі в саду обростають новими гілками, які не завжди потрібні, адже забирають зайву енергію. Огляньте свої плодові дерева, потрібно обрізати всі зайві пагони — жирові, ті, що загущають крону, сухі, пошкоджені, зі здуттями та тріщинами. Зрізи краще робити на кільце, щоб ушкодження швидше затягувалися.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини потрібно обов’язково обрізати восени. Деякі дерева та кущі вимагають радикального обрізання перед зимою.